অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে যশোরে ৫ জন আটক

যশোরের শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত থেকে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ৫ নারী-পুরুষকে আটক করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সীমান্তের ১৭/৭ এস এর ২২ আর পিলারের নিকট থেকে তাদের আটক করা হয়।
খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহলদল সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছে। তাদের বাড়ি যশোর, বাগেরহাট, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ও সাতক্ষীরায়।
আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে বিজিবি জানিয়েছে।