অসহায় অসিম রায় বাঁচতে চাই, মানবিক সাহয্যের আবেদন

গাজী সাঈদ: মণিরামপুরের কুয়াদায় টাকার অভাবে জটিল রোগের চিকিৎসা ও অপারেশান করাতে পারছে না অসহায় অসিম রায়(৩৪)। সমাজের মানবিক ও বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে সে। জানা যায়, উপজেলার ভোজগাতী ইউনিয়নের জামজামি গ্রামের হতদরিদ্র সুনিল রায়ের একমাত্র ছেলে অসিম রায় দির্ঘদিন ধরে ঘাড়ের শিরা জনিত জটিল রোগে ভুগছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন অপারেশান করাতে হবে।
কিন্তু টাকার অভাবে অপারেশান করাতে পারছে না সে। অভাবের তাড়নায় ঠিকমত ঔষধ কিনে খেতেই পারছে না, অপারেশান করার টাকা পাবে কোথায় ? দিন দিন তার শরীরের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। তার চিকিৎসার জন্য সমাজের মানবিক ও বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে অসহায় অসিম রায় পরিবার। স্বরেজমিন জানা যায়, হতদরিদ্র বাবার এক কাঁঠা জমিতে নির্মিত দু’টি ঘরে বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করে অসিম রায়। এই বসত ভিটাটুকু ছাড়া আর কোন জমি বা গচ্ছিত টাকা পয়সা নাই তার। একটি মাত্র ছেলে কুয়াদা স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে তার। অন্যদিকে দ্রুত ঘাড়ের শীরার অপারেশান করানো প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
অপারেশানের জন্য তিন থেকে চার লক্ষ টাকা প্রয়োজন। টাকার অভাবে যার নুন্যতম চিকিৎসা ও ঠিকমত ঔষধ কেনা সম্ভব হচ্ছে না, তার অপারেশানের এতগুলো টাকা কোথা থেকে আসবে? একমাত্র সম্বল বসতভিটা টুকু বিক্রি করলেও তো অপারেশানের পুরো টাকা গোছানো সম্ভব হবে না, পরিবারের একমাত্র উর্পাজন কারি অসহায় অসিম রায়কে বাঁচাতে তার চিকিৎসার জন্য সমাজের মানবিক ও বিত্তবানদের কাছে সাধ্যমত সাহায্যের দাবি জানিয়েছে অসিম রায় পরিবার। তার নিজের নগদ একাউন্ট নম্বরঃ ০১৬১১-৫৫৩৬২৭।
স্বরেজমিন জানতে চাইলে অসহায় অসিম রায় বলে, বাবা গরীব আমার মা ও স্ত্রী নার্সারীতে কাজ কওে কোন রকম খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু ঔষধ কেনার সাধ্য নাই, আমার যে কি কষ্ট সেটা বলে বোঝাতে পারব না, আত্বীয় সজনদের সহযোগীতায় কোন রকমে চলছি, মরলে বেঁচে যেতাম, মরিও না বাঁচিও না, মানুষের দয়ায় আল্লাহ যেন আমাকে মরন পথ থেকে আল্লাহ যেন আমাকে বাঁচিয়ে দেয়, সেই চেষ্টাই করছে পরিবারের সদস্যরা। ভোজগাতী গ্রামের সমাজ সেবক কামরুজ্জামান, কুয়াদা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী,
সাংবাদিক ও সমাজ সেবক জামজামি গ্রামের ডাঃ গাজী সাঈদ জানান, অসুস্থতার বিষয়টি আমরা অবগত আছি, যতটুকু পারি সাধ্যমত সহযোগীতা করব ইনশাআল্লাহ। সমাজের বিত্তবান ও মানবিক সকল স্তরের মানুষের কাছে অসহায় অসিম রায়ের চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত সাহায্যের দাবি জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা।