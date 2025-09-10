যশোর-২ আসনে জামায়াতের মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ প্রার্থী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনের প্রার্থী হিসেবে চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদকে মনোনয়ন দিয়েছে।

১৯৬১ সালে যশোর শহরের খড়কি পীরবাড়িতে জন্ম নেওয়া ফরিদের পিতা অধ্যাপক শরিফ হোসেন ছিলেন যশোর সরকারি এমএম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ।

ডা. ফরিদ যশোর জিলা স্কুল ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পড়াশোনা শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে গিয়ে রয়েল কলেজ অব পেডিয়াট্রিকস অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং এনএইচএস ইংল্যান্ড থেকে ‘‘এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড’’ পান।

তিনি আল কোরআন একাডেমি লন্ডন, ইডেন একাডেমি কভেন্ট্রি, ইউরোপ বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজসহ বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে ঝিকরগাছা-চৌগাছায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে ২০টির বেশি ক্যাম্পের মাধ্যমে দুই সহস্রাধিক মানুষ চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন। পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ, চশমা ও প্রায় ২০ হাজার পবিত্র কোরআন বিতরণ করা হয়েছে।
এছাড়া তিনি ডেঙ্গু মোকাবিলায় ইউনিয়নভিত্তিক মশক নিধন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগে ভূমিকা রাখেন। আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন।

ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ বলেন, “আল্লাহ সহায় হলে এবং জনগণ আস্থা রাখলে ঝিকরগাছা-চৌগাছাকে আধুনিক, সমৃদ্ধ, সন্ত্রাস-দুর্নীতি-মাদকমুক্ত এলাকায় পরিণত করতে কাজ করবো।”
ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস, প্রচার সেক্রেটারি অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও সাবেক ঝিকরগাছা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন, চৌগাছা উপজেলা আমীর মাওলানা গোলাম মোরশেদ, ঝিকরগাছা উপজেলা আমীর মাওলানা আব্দুল আলিম, চৌগাছা উপজেলা সেক্রেটারি নুরুজ্জামান আল মামুন, প্রেস সেক্রেটারি তারিকুল ইসলাম তারেক প্রমুখ।

