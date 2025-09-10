তৃতীয় বর্ষে রূপান্তর প্রতিদিন

যশোর থেকে প্রকাশিত রূপান্তর প্রতিদিন তৃতীয় বর্ষের পদার্পন করেছে। তৃতীয় বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে বুধবার প্রেসক্লাব যশোরে আলোচনা শেষে কেক কাটা হয়েছে। আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন।
পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শিশির সরকার বিপুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ও অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব যশোরের নির্বাহী সদস্য আব্দুল ওয়াহাব মুকুল, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সাবেক সভাপতি শহিদ জয়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ জামান,সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সজল, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোর্শেদ আলম, যশোর জেলা ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি আয়ুব হোসেন মনা, সাধারণ সম্পাদক এম আর খান মিলন, জাগপার প্রেসিডিয়াম সদস্য নিজাম উদ্দিন অমিতসহ সাংবাদিক কর্মকর্তাবৃন্দ।
এরপর বিকাল থেকে পত্রিকা দপ্তরে মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ প্রকাশক-সম্পাদক আলমগীর কবীরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশে ফটো জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন যশোর জেলা,কালবেলার যশোর জেলা প্রতিনিধি ইমরান হোসেন পিংকু, দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাসের যশোর জেলা প্রতিনিধি রুহুল আমিন, জাগপার নেতা নিজাম উদ্দিন অমিতসহ নেতৃবৃন্দ।