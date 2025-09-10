যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসক নিহত

যশোরের অভয়নগরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে খুলনা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডা. সাইফুল ইসলাম (৪৬) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কের আলীপুর আমডাঙ্গা স্লুইচ গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাইফুল ইসলাম যশোর শহরের জেল রোডের বাসিন্দা সিরাজুল ইসলামের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অভয়নগরের মহাকাল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম। তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
অভয়নগর থানার ওসি কে এম রবিউল ইসলাম জানান, খুলনা থেকে যশোর ফেরার পথে ডা. সাইফুলের মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।