যশোরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

যশোরের অভয়নগর উপজেলার দেয়াপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজিয়া সুলতানা (২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।ঘটনা ঘটেছে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে।

জানা যায়, রাজিয়া সুলতানা বাড়ির ভেতরে খেলাধুলা করার সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক হোল্ডারে হাত দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রাজিয়া সুলতানা ওই গ্রামের ওবায়দুল শেখ ও রাবেয়া খাতুনের কন্যা। খবর পেয়ে অভয়নগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

