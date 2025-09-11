যশোরে তিন কোটি টাকার সোনার বারসহ যুবক আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

যশোরে তিন কোটি টাকার সোনার বারসহ এক যুবককে আটক করেছে বিজিবি। আটক সঞ্জয় সরকার ফরিদপুর জেলার জয়পাশা উপজেলার বোয়ালমারী থানার ধুলজোড়া গ্রামের অখিল সরকারের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় যশোর–নড়াইল সড়কের দারাজহাট হাসান ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১৭টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়, যার ওজন এক কেজি ৯৩৪ গ্রাম।

বিজিবি জানায়, গোপন খবর পেয়ে তারা অভিযানে নামে। এ সময় সঞ্জয়কে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে কোমরে বিশেষভাবে লুকানো অবস্থায় ওই সোনার বারগুলো উদ্ধার করা হয়। বিজিবি আরও জানায়, সঞ্জয় জানিয়েছেন ঢাকার ধোলাইপাড় থেকে সাতক্ষীরা হয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন।

উদ্ধার করা সোনার বাজারমূল্য তিন কোটি ৮ লাখ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা। এ সময় তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও নগদ দুই হাজার ৮৮ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা করার পর সঞ্জয়কে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

