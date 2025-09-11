শার্শায় ১৯৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল আটক

যশোর শার্শার সীমান্ত থেকে ১৯৮ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত্রে পৃথক অভিযানে সীমান্তের কায়বা ও গোগা এলাকা থেকে ভারত থেকে আসা ফেনসিডিল এর চালান দুটি উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে কায়বা থেকে ৯৮ বোতল এবং গোগা থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয়।
খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার, পিবিজিএম, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিজিবি’র আভিযানিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালান এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
সেই অনুযায়ী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলের চালান জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিল ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে তা ধ্বংস করা হবে।