জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে সড়কে উন্নত পরিবহন যুক্ত করতে হবে: উপদেষ্টা

দুর্ঘটনা এড়াতে সড়কের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত ধরনের পরিবহন সংযোজনের তাগিদ দিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ মো. বশির উদ্দিন। তিনি বলেন, অনিরাপদ সড়কের কারণে একদিকে জীবনহানি হয়, অন্যদিকে আমাদের উৎপাদন, বিনিয়োগ ব্যাহত হয়, গতি কমে যায়।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) চীনা দূতাবাস আয়োজিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশন-২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর যে পরিমাণ মানুষ মারা যায়, এটা খুবই দুঃখজনক। এর থেকে উত্তরণে আমাদের সড়কের উন্নয়ন করতে হবে। সড়কে যেসব গাড়ি চলে তার অধিকাংশই পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী। এসব পরিবহন দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা যায়। এতে একেকবার একেকটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সড়কের অবকাঠামো এবং পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী পরিবহনকে উন্নতমানের গাড়িতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না।
চীন-বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এক্সিবিশনের এই আয়োজন ভূমিকা রাখবে। এই আয়োজন যৌথ সক্ষমতা পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাচীন সিল্ক রোডের যে আইডিয়া, তা কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
উপদেষ্টা বলেন, এক্সিবিশনে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাংক, আইনি সংস্থা, কিছু তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে-যারা আমাদের দেশে চীনা বিনিয়োগকে সফল করতে সেবা দেবে। গত বছরে চীনা বিনিয়োগে প্রায় ৩০০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উভয় পক্ষ আরও নিবিড়ভাবে কাজ করবে। এর ফলে আমাদের সামগ্রিক সক্ষমতা আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।
প্রদর্শনীতে চীনের ৩২টি প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো, প্রযুক্তি, টেলিকম, স্বাস্থ্য, কৃষি, শক্তি, পরিবহন ও লজিস্টিকসসহ বিভিন্ন খাতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্য ও সেবা উপস্থাপন করছে। পদ্মা সেতু নির্মাণকারী চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড, কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়েও রয়েছে।
বাংলাদেশে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশ নিয়েছে সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংকসহ মোট আটটি প্রতিষ্ঠান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সবুর হোসাইন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ।
অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।