শার্শায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে রাসেল হোসেন (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার গোগা ইউনিয়নের সেতাই গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় নিহাতের পরিবারে ও এলাকায় শোকের মাতম চলছে।
নিহত রাসেল হোসেন সেতাই গ্রামের উত্তরপাড়ার আনারুল মন্ডলের ছেলে। সে সেতাই এসি’আই ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলো।
নিহত রাসেলের পরিবার জানায়, শুক্রবার স্কুল ছুটির দিন ছিলো, এজন্য তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে পিকনিক করার জন্য ওই গ্রামের মাঠে একটি আমবাগানে কাঠখড়ি কুড়াতে যায়। আমগাছের ভাঙ্গা কাঠখড়ি নিয়ে আসার সময় অসাবধানবশত রাসেল বিদ্যুৎ এর তারে বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে জ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাসেলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, অপমৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে, নিহতের পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায়’ মরদেহ দাফনের জন্য স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।