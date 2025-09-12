শার্শায় ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার ;দুই জনের নামে মামলা

বেনাপোল প্রতিনিধি: যশোর এর শার্শায় ভারত থেকে পাচার করে আনা ১০০ বোতল এর একটি ফেনসিডিলের চালান উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার সময় শার্শা থানা পুলিশ লক্ষনপুর ইউনিয়নের শিকারপুর থেকে ফেনসিডিলের এ চালানটি উদ্ধার করে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই জন মাদক কারবাররি পালিয়ে যায়।
পলাতক দুই আসামি হলেন: শার্শা থানার শিকারপুর গ্রামের আতিয়ার রহামন এর ছেলে শান্ত (২৫ ) ও একই গ্রামের মহিউদ্দিন এর ছেলে বাবু মিয়া।
শার্শা থানা ওসি আব্দুল আলিম বলেন, গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে শিকারপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ভারত থেকে আসা ফেনসিডিলের ওই চালানটি উদ্ধার করা হয়। তবে এই ফেনসিডিল চালান এর সাথে যারা জড়িত তাদের বিষয় নিশ্চিত হয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবং আসামিদের যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় শার্শা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা (নম্বর-১২, তারিখ-১২/০৯/২০২৫, ধারা-৩৬(১) সারণি ১০(গ)/৪১) রুজু করা হয়েছে।পুলিশ জানায়, পলাতক শান্ত হোসেন এর আগেও মাদক মামলায় জড়িত ছিলেন। ২০২২ সালের ২৩ জানুয়ারি তার বিরুদ্ধে শার্শা থানায় আরও একটি মামলা দায়ের হয় (এফআইআর নং-২৪/২৪)।