যশোরে দুইদিনব্যাপী থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা শুরু

যশোরে দুইদিনব্যাপী “থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২৫” শুরু হয়েছে। শুক্রবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেশিয়ামের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার ২৪টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন যশোর চেম্বার অব কমার্সের নির্বাহী সদস্য খায়রুল কবীর চঞ্চল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মোহাম্মদ শফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য ফজলুল হক এবং যশোর জেলা বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এপিক স্পোর্টস একাডেমির পরিচালক রায়হান সিদ্দিকী প্রবাল।