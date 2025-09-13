হাইকমিশনের খালি গাড়িতে আ. লীগ নেতাকর্মীদের ডিম নিক্ষেপ

অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের গাড়িতে ডিম নিক্ষেপের যে খবর ছড়িয়েছে, তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন। হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের দুটি খালি গাড়িতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ডিম নিক্ষেপ করেছেন।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে হাইকমিশনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
পোস্টে বলা হয়, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম শুক্রবার লন্ডনে দুটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন-এর স্কুল অব আফ্রিকান এন্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ, যা বাংলাদেশ হাইকমিশন যৌথভাবে আয়োজন করে। ওই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের ১৮ জন কর্মী সোয়াস-এর সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। তবে উপদেষ্টা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং তার গাড়িতে কোনো সমস্যা হয়নি।
হাইকমিশনের বিবৃতি অনুযায়ী, অনুষ্ঠান শেষে মাহফুজ আলম এবং কর্মকর্তারা যথা সময়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এর পর হাইকমিশনের দুটি খালি গাড়ি বের হওয়ার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী রাস্তায় শুয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরে সেই খালি গাড়ি দুটিতে ডিম নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পরের অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্বক্ষণিক হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং মাহফুজ আলমের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছে।