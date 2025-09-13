যশোরে বিএনপি নেতার সকল পদ স্থগিত, অন্যদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি

যশোর মণিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমানের দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সকল পদ স্থগিত করা হয়েছে। গুরুতর অসদাচরণ ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেলা বিএনপি। এছাড়া সকলের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।
আজ শনিবার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে বিএনপির কোনো কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খলিলুর রহমানের কোনো অপকর্মের দায়ভার বিএনপি নেবে না বলেও জানানো হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন বিএনপির ১ম যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের চলতি দায়িত্ব পালন করবেন।
একই বিজ্ঞপ্তিতে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে কঠোর বার্তাও দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যেকোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আইনগত ব্যবস্থা নেন, এমন সময় দলের কোনো নেতা যদি অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া দলীয় ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়া কোনো কাজের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার স্থান বিএনপিতে আর থাকবে না।