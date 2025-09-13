চৌগাছায় জামায়াতের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন অভিযান

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে যশোরের চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন অভিযান চালিয়েছে দলটির নেতা-কর্মীরা।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে জামায়াতের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা যশোর-চৌগাছা সড়কের দুই ধারের আগাছা পরিস্কার করেন।
সরেজমিন দেখা গেছে, প্রায় ১’শ জামায়াত কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা দা, কাচি, কোদাল দিয়ে আগাছা ও মাটি কেটে রাস্তার ধার পরিস্কার করছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে আগাছায় ভরে গেছে। অনেক স্থানে রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়েছে। বৃষ্টির সময় পানির চাপ থাকে। আর এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হয় এলাকার মানুষ। এজন্য জামায়াতের উদ্যোগে সড়কের ধারের আগাছা পরিস্কার ও সংস্কার করছেন তারা।
সিংহঝুলি ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি জহুরুল ইসলাম ও জামায়াত মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী রহিদুল ইসলাম খান বলেন, রাস্তার দুই ধারে আগাছায় ভরে গেছে। যে কারনে এই এলাকায় প্রায়ই সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে। এজন্য স্থানীয়দের সাথে নিয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার দুই ধারের আগাছা পরিস্কার করা হয়েছে। এ অভিযান চলমান থাকবে।
এছাড়া এবছরের অতিবৃষ্টির পানিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত সড়কে ইট খোয়া দিয়ে সংস্কার কাজ করা হয়েছে বলে তারা জানান।
সংস্কার কাজের উদ্যোগীদের মধ্যে রয়েছেন- জামায়াত নেতা রহিদুল ইসলাম খান, জহুরুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, সোহেল রানা জিকো, তুষার, হাদিউজ্জাান দফাদার, আবু বকর সিদ্দিক, সাবের আলী, টনি রাজ, নাকিব খান প্রমুখ।
সিংহঝুলি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ মল্লিক বলেন, এই কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করবে। সেই কাজ জামায়াত করেছে। এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান তিনি।