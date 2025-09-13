ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ’র সৌজন্য সাক্ষাৎ

বসির আহাম্মেদ, ঝিনাইদহ-:ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-৫৮ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মহেশপুর ব্যাটালিয়ন-৫৮ ( বিজিবি)-এর অধীনস্থ বেনীপুর বিওপি সীমান্তে মেইন পিলার ৬৩/৭-এস সংলগ্ন শূন্যরেখায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. রফিকুল আলম, পিএসসি। তার সঙ্গে ছিলেন স্টাফ অফিসারসহ ১০ জন সদস্য।
অপরদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ১৯৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট মুগনথান স্টাফ অফিসারসহ ১০ জন সদস্য নিয়ে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
সাক্ষাতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা জোরদার, সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, সীমান্ত হত্যা প্রতিরোধ, মানবপাচার রোধ, পুশ-ইন না করা এবং মাদক চোরাচালান প্রতিরোধসহ নানা বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করে। আলোচনার পুরো সময়জুড়ে ছিল আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ।
আলোচনা শেষে উভয় বাহিনীর সদস্যরা সীমান্তের জিরো লাইনে প্রায় ২ কিলোমিটার হাঁটেন। পরে আগামী দিনগুলোতেও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডাররা। সৌজন্য সাক্ষাৎ দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।