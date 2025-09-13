যশোরে দুইদিন ব্যাপী থ্রি অন্ড থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে দুইদিন ব্যাপী থ্রি অন্ড থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার বিকালে জিমনেশিয়ামের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়।

এতে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার ২৪ টি দল অংশ নেয়। তার মধ্যে ছেলে খেলায় ঠান্ডার্স দল চ্যাম্পিয়ন ও চয়নিকা রানার্সআপ হয়েছে। আর মেয়েদের খেলায় রিপন অটোস একাডেমী চ্যাম্পিয়ন ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহিলা দল রানার্সআপ হয়েছে।

যশোরের জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য এ জেড এম সালেকের সভাপতিত্বে ও সদস্য নিবাস হালদারের সঞ্চলনায় বক্তব্য রাখেন বাস্কেটবল ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ফজলুর রহমান ও ক্রীড়া সংগঠক রায়হান সিদ্দিকী প্রবল।

