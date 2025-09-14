শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে নেওয়া হবে ফরিদা পারভীনের মরদেহ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সদ্যপ্রয়াত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় শিল্পীর মরদেহ নেওয়া হবে শহীদ মিনারে।

পরে কুষ্টিয়ায় মা-বাবার কবরে তাকে দাফন করা হবে।
রাতে হাসপাতালে গণমাধ্যমের সামনে এসব তথ্য জানান শিল্পীর স্বামী প্রখ্যাত বংশীবাদক গাজী আব্দুল হাকিম।

গাজী আব্দুল হাকিম সাংবাদিকদের জানান, সকালে ‘অচিন পাখি’ নামে গানের স্কুলে শিল্পীকে নেওয়া হবে। এরপর সকালে তেজকুনিপাড়া মসজিদে শিল্পীর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও বলেন, শিল্পী, কলাকুশলীসহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শিল্পীর মরদেহ সকাল সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। সেখানে শ্রদ্ধা জানানো শেষে বেলা সাড়ে ১১টায় শিল্পীর মরদেহ নেওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে। সেখানে আরেকটি নামাজে জানাজা হবে।
আনুষ্ঠানিকতা শেষে মরদেহ কুষ্টিয়াতে নেওয়া হবে। সেখানকার পৌর কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবরে ফরিদা পারভীনকে দাফন করা হবে বলেও জানান তিনি।

শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ফরিদা পারভীন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR