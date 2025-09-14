যশোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত,আহত ৭

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

শহিদ জয়, যশোর: যশোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে কেশবপুর ও বেনাপোলে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

কেশবপুর উপজেলায় রাত সাড়ে ৯টার দিকে চুকনগর-যশোরগামী মহাসড়কের বাদুড়িয়া মোড়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন সাতজন। তাদের মধ্যে কেশবপুরের শাহজাহান কবির (৩৫)কে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। আহতরা হলেন নিহতের স্ত্রী সুমি খাতুন (২৩), ছেলে রেহান হাসান (৩), জিহাদ হোসেন (১৭), আরিফ হোসেন (১৭), তাওহিদ হোসেন (২১) ও জহিদ মোল্লা (১৮)। তারা বর্তমানে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনায় জড়িত দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে একই দিন রাত ৮টার দিকে বেনাপোল পৌর বাস টার্মিনালের সামনে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. চয়ন হোসেন (২০) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হন। এ ঘটনায় আরোহী মো. শাহিন (১৮) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দু’জনকে উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক চয়নকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত শাহিনকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত চয়ন বেনাপোল পোর্ট থানার ভবেরবের গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে। আহত শাহিন একই থানার কাগজপুকুর গ্রামের শাহজালালের ছেলে। দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেল আরোহীরা হেলমেট পরিহিত ছিলেন না বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাক ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে, তবে ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR