যশোর সদর হাসপাতালে দুদকের অভিযান: রোগীদের খাবারে ব্যাপক অনিয়ম

যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারে ব্যাপক অনিয়ম পেয়েছে দুদক। হাসপাতালে আগত রোগী ও স্বজনদের দেয়া হচ্ছে নিন্ম মানের খাবার। রয়েছে মূল্য কারচুপির অভিযোগ। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দুদক যশোর জেলা কার্যলয়ের একটি টিম হাসপাতালে অভিযান চালালে এসব অনিয়মের তথ্য সামনে আসে।
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) যশোরের সহকারী পরিচালক মো. আল-আমিন জানিয়েছেন, যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এতে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র দেখা গেছে।
তিনি বলেন, সকালের নাশতায় ১০০ গ্রামের পাউরুটি দেয়ার কথা থাকলেও রোগীদের দেয়া হচ্ছে ৮২ গ্রাম। ডিমের দাম অনুযায়ী সাইজ অনেক ছোট। দুপুরের খাবারে ৮০ গ্রাম মুরগির মাংস দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হচ্ছে ৬৫ গ্রাম। এছাড়াও নিন্ম মানের চাল, ডাল, লবন ও তেল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
এছাড়াও ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত স্যালাইন মজুদ থাকা সত্বেও রোগীদের বাইরের দোকান থেকে স্যালাইন কেনার জন্য বলা হয়।
হাসপাতালের প্লাস্টার রুমে অভিযানে দেখা যায়, সেখানে যারা কাজ করেন তারা হাসপাতালের কার্ডধারী কেউ না।তারা প্লাস্টার করে রোগীদের কাছ থেকে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা নেম। অনিয়মের বিষয়ে ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ককে সুপারিশ করা হয়েছে বলেও জানান মো. আল-আমিন।
অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাফায়াত হোসেন বলেন, পুরাতন ঠিকাদার আদালতে একটি রীট করায় নতুন করে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। একই সাথে অনিয়মের বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান তিনি।