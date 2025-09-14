যশোরের চৌগাছায় পীর বলুহ দেওয়ানের মেলায় অভিযান, আটক ৫

চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী হাজরাখানা পীর বলুহ দেওয়ানের মেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে চারজন মাদকসেবী ও একজন জুয়াড়ীকে আটক করা হয়েছে।
(১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে সাড়ে ১১ চৌগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করেন এসআই মেহেদী হাসান মারুপ, এসআই উত্তম কুমার মন্ডল সঙ্গী ফোর্স অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকারী উপজেলার বির বেড়গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদিল ইসলামের ছেলে আজিম হোসন (১৯) , লস্কারপুর গ্রামের আবু বক্কার ছেলে ইসরাফিল (৫৮),ঝিনাদাহ, মহেশপুর, নেপা গ্রারামের আশিক(২০), কালুহদা গ্রামের শরিফুল ইসলাম ছেলে রাশেদুল ইসলাম (১৮), জুয়ারী ইছাপুর গ্রামের হাসেম আলী ছেলে ইয়াসিন (২৫)। ৫ জন কে মোবাইল কোটের মাধ্যমে জেল দেন । মোবাইল কোট পরিচালনা করেন ভূমি সহকারী কমিশনারের তাসমিন জাহান এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন,
মেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশে পুলিশের কড়া নজরদারি চলছে। প্রতিদিন হাজারো মানুষ আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলেও কোথাও যাতে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, আবহমানকাল ধরে এ মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মিলনমেলার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় মানুষ মনে করেন, ওসি আনোয়ার হোসেনের দৃঢ় নেতৃত্বে মেলার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকবে।