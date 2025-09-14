যশোরে ডিগ্রি ছাড়া ডেন্টিস্ট : স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রোগীরা

যশোর শহরতলীতে চিকিৎসক না হয়েও নিজেকে দন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে তরিকুল ইসলাম নামে একব্যক্তি। শুধু চিকিৎসা না, নিজেই প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছেন। তার এসকল কার্যক্রম দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা। কেউ তার এই অপচিকিৎসা নিয়ে কথা বললেই যশোর প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ তার আত্মীয় বরে প্রচার করে। তার ভাই প্রেসক্লাবের নেতাদের সাথে থাকে সব সময়। ভূয়া ডেন্টিস উল্টো সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখায়।

সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে যশোর শহরতলীর পুলেরহাট বাজারস্থ নুরুল হক মার্কেটে চিকিৎসার নামে অপচিকিৎিসা চালিয়ে যাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অনুকরনে তৈরি করেছেন চেম্বার। চিকিৎসার কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও নিজিইে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। নামসর্বস্ব প্যারামেডিকেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কোর্স করে পুলেরহাট বাজারে গড়ে তুলেছে আলেয়া ডেন্টাল কেয়ার নামে নিজস্ব চেম্বার। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেডিকেল ডিগ্রি লুকিয়ে নিজেকে অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে রীতিমতো চিকিৎসক চালাচ্ছেন। স্থানীয় বাজারে অভিজ্ঞ দাঁতের ডাক্তার আছে জেনে সাধারণ মানুষ তার কাছে চিকিৎসা নিতে শুরু করে।

বিডিএস ডিগ্রিধারী না হয়েও নামের আগে ব্যবহার করছেন ডেন্টিস্ট পদবী, লিখছেন ব্যবস্থাপত্র। ব্যবস্থাপত্রে ডিগ্রি হিসেবে লিখেছেন বিডিএ। কিন্তু বিডিএ নামে স্বীকৃত কোন ডিগ্রি নেই তরিকুলের। বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোশিয়েশনের সংক্ষিপ্তরূপ বিডিএ। যেটি একজন দন্ত চিকিৎসক কখনোই ডিগ্রি হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন না। শুধু তাই নয় এই ডিগ্রি ব্যবহার করে। সেখানে তিনি দাঁত তোলা, বাঁধানো, স্কেলিং, ফিলিং, রুট ক্যানেল, ক্যাপ, ব্রিজসহ সকল ধরনের দাঁতের চিকিৎসা প্রদান করে চলেছেন। যেগুলো একজন ডেন্টাল সার্জনের কাজ।

নীতিমালায় স্পষ্ট রয়েছে, যারা বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কর্তৃক অনুমোদিত মেডিকেল বা ডেন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন কেবলমাত্র তারাই নামের আগে ডাক্তার বা ডেন্টিস্ট লিখতে পারবেন। অন্য কোন ডিগ্রিধারী (যেমন, ডিপ্লোমাধারী বা ডিএমএস ডিগ্রিধারীরা) এই পদবী ব্যবহার করতে পারবেন না। যেসকল ব্যক্তিগণ ডেন্টাল টেকনোলজির উপর ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন, তারা একজন ডেন্টিস্টের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

স্থানীয়রা জানান, দাতের ডাক্তার তরিকুল ইসলাম এলাকায় নিজেকে অভিজ্ঞ দাতের ডাক্তার বলে প্রচার করেন। আমরা তাই জেনে তার কাছে চিকিৎসা নিই। সে যে ডাক্তার নন এবিষয়ে আমরা জানি না। আমরা চাই, এই ভুয়া ডাক্তারের শাস্তি হোক। স্থানীয়রা এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন যশোরের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এবিষয়ে দন্ত চিকিৎসক তরিকুল ইসলামের নিকট মুঠোফোনে তার বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ডেন্টালের উপর কোর্স করে নিজস্ব চেম্বার করে চিকিৎসা দিচ্ছি। চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং ব্যবস্থাপত্র লেখার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, আমার ডিপ্লোমা কোর্স করা আছে, আমি চিকিৎসা দিতে পারবো।

