আল্লাহ’র উপর ভর করে চলছে যশোর সেন্ট্রাল হাসপাতাল

আল্লাহ’র উপর ভর করে চলছে যশোর সেন্ট্রাল হাসপাতাল। খোদ জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবৈধ এই হাসপাতাল চললেও যেন দেখার কেউ নেই। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উদাসনিাতার কারণে এভাবে চলছে অবৈধ হাসপাতালটি। প্যাথলজিষ্ট ছাড়াই চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাসেবা।

এতে রোগীদের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালে যে ব্যক্তি প্যাথলজিষ্টের দায়িত্ব পালন করছেন এবং রোগীদের হাতে রিপোর্ট তুলে দিচ্ছেন, তার এ বিষয়ে কোনো স্বীকৃত সার্টিফিকেট নেই। এমনকি হাসপাতালের নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র পর্যালোচনায়ও বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করতে হলে সনদপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত প্যাথলজিষ্ট থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সেন্ট্রাল হাসপাতালে এই নীতিমালা মানা হচ্ছে না।
চিকিৎসকরা বলছেন, পরীক্ষার সঠিক রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই চিকিৎসা সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব। অযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া ভুল রিপোর্টের কারণে রোগীরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

সেন্ট্রাল হাসপাতালের প্যাথলজিষ্ট হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ফতে মুহাম্মদ খান ওরফে কিরন খানের নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি এই হসপিটালে ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। প্যাথলজিষ্ট ডাক্তার মীর ফয়জুল হকের সহকারী হিসেবে আমি কাজ করি। আমার কোন ডিপ্লোমা করা নাই। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করি।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ডাঃ মীর ফয়জুল হক নামে এই হাসপাতালে কোন ডাক্তার নেই বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট তার কোন কাগজপত্র বা মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত নাই বলে জানা গেছে। এমনকি প্যাথলজিষ্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ফতে মুহাম্মদ খান ওরফে কিরন খানের নিয়োগপত্রকে টাইপিং মিসটেক হিসেবে উল্লেখ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও জরুরি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সচেতনমহল। তাদের অভিযোগ, বিষয়টি জানার পরও কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

স্বাস্থ্যসচেতন মহল বলছে, দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন, প্যাথলজিষ্ট ছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ, নিয়মিত মনিটরিং এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় এ ধরনের অব্যবস্থাপনা জনস্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
এবিষয়ে সিভিল সার্জন ডাঃ মাসুদ রানার নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখবো এবং তথ্য সঠিক থাকলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

