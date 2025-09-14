যশোর থেকে খুলনায় বদলি হলেন পিবিআই পুলিশ সুপার রেশমা শারমিন

যশোর পিবিআই পুলিশ সুপার রেশমা শারমিনকে খুলনা পিবিআইতে বদলি করা হয়েছে। রোববার তিনি একপ্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে সাংবাদিকদের এমন তথ্য জানিয়েছেন।
রোববার বদলিজনিত কারণে তিনি যশোর থেকে খুলনা পিবিআই-তে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। বিদায়কালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি, যশোর পুলিশ বিভাগে যশোর সিআইডি ইউনিটে ও সর্বশেষ তিনি পিবিআই এর পুলিশ সুপার হিসেবে যশোরে কর্মরত থেকে ন্যা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।