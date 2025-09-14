জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে যশোরের জয়ে শুভসূচনা

যশোরে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জেলা পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে যশোর জেলা দল। রোববার বিকেলে শামস্-উল-হুদা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে যশোর ১-০ গোলে নড়াইলকে পরাজিত করে। ম্যাচে একমাত্র গোলদাতা হৃদয় হোসেন বাবু ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।

জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বেলুন উড়িয়ে ম্যাচের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার রওনক জাহান, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, জেলা ক্রীড়া অফিসার খালেদ জাহাঙ্গীর, প্রেসক্লাব সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন ও লোকসমাজের প্রকাশক শান্তনু ইসলাম সুমিত।

আহ্বায়ক মাহতাব নাসির পলাশের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য এ জেড এম সালেক, নিবাস হালদার, মাসুদ রানা এবং ছাত্র প্রতিনিধি ফাহিম আল ফাত্তাহ।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

