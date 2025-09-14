বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্টের যশোরের ৬ উপজেলা কমিটির অনুমোদন

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট যশোর জেলা শাখার ছয় উপজেলা কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে । রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) শহরের একটি বেসরকারি কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় এই কমিটিগুলো ঘোষণা করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সভাপতি অশোক কুমার সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং নতুন কমিটির কাছে অনুমোদনপত্র হস্তান্তর করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রণজিৎ কুমার মিত্র।
নতুন অনুমোদিত কমিটিগুলোর মধ্যে মনিরামপুর উপজেলা কমিটির আহবায়ক হয়েছেন সন্তোষ সর এবং সদস্য সচিব হয়েছেন সন্তোষ কুমার রায়। কমিটিটি ৫১ সদস্য বিশিষ্ট। অভয়নগর উপজেলায় আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুজিত সরকার এবং সদস্য সচিব হিসেবে আশিস নন্দী। চৌগাছা উপজেলায় আহবায়ক হয়েছেন গোবিন্দ কুমার রাহা এবং সদস্য সচিব হিসেবে রণজিৎ কুমার বিশ্বাস।
এছাড়াও, শার্শা উপজেলায় অজিত কুমার আহবায়ক ও শম্ভু কুমার পাল সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন। বাঘারপাড়া উপজেলায় রাজকুমার বিশ্বাসকে আহবায়ক, প্রশান্ত কুমার কুন্ডুকে সদস্য সচিব এবং রবিন অধিকারীকে সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে।
সবশেষে, ঝিকরগাছা উপজেলা কমিটির আহবায়ক হিসেবে শ্যামল কুমার রায় এবং সদস্য সচিব হিসেবে শিমুল কুমার ভদ্রের নাম ঘোষণা করা হয়।