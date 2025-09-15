ঝিকরগাছায় বাস-পিকআপের সংঘর্ষে চালক নিহত

স্টাপ রিপোর্টার : যশোরের ঝিকরগাছায় যশোর বেনাপোল মহাসড়কে বাস ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে রুহুল কুদ্দুস(৪০) নামে একজন নিহত হয়েছে।
রুহুল কুদ্দুস ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া আলিপুর গ্রামের- মৃতঃ নেছার আলীর ছেলে। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, রুহুল কুদ্দুস (১৫ সেপ্টেম্বর )সোমবার আনুমানিক ভোর পাঁচটার দিকে তাহার নিজ পিকাপ যাহার রেজিঃ নং- যশোর-ন (১১-০৩৯৪) চালিয়ে ঝিকরগাছা উপজেলার পারবাজার নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শামীম এন্টার প্রাইজ নামক একটি দুরপাল্লার বাস যাহার রেজিঃ নং- ঢাকা মেট্রো-ব (১২-৩৬৯৩) উল্টো পথে এসে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে করে রুহুল কুদ্দুস ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং বাসের ড্রাইভার হেল্পার বাসটি ঘটনাস্থলে রেখে পালিয়ে যায় ।
পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিহত ড্রাইভারকে গাড়ীর ভেতর থেকে উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে নাভারণ হাইওয়ে থানা পুলিশ ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মরদেহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছে ।
এবিষয়ে জানতে চাইলে ঝিকরগাছা থানা অফিসার ইনচার্জ নুর মোহাম্মদ বলেন, আমরা মরদেহ উদ্ধার করেছি এবং গাড়ী জব্দ করেছি। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।