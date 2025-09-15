চৌগাছায় বলুর মেলায় অশ্লীল নিত্য করায় ৫ দিনের জেল

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় ঐতিহ্যবাহ পীর বলুর দেওয়ানের মেলায় ৪ জন পুরুষ মেয়ে সেজে অশ্লীল নাছ ও গান পরিবেশন করায় মোবাইল কোটের মাধ্যমে ৫ ও ৩ দিনের জেল। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) হাজরাখানা পীর বলুহ দেওয়ানের মেলায় রাত ১২ টার থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন নেতৃত্বে চৌকস এস আই মেহেদী হাসান মারুফ ও উত্তম কুমার মন্ডল পরিচালনায় ৪ জন পুরুষ মেয়ে সেজে অশ্লীল নিত্য কড়ায় ঐতিহ্যমেলাকে বিশৃংখলা করার কারী১। ঝিনাইদায় জেলা কালিগঞ্জ উপজেলা হাজীপুর মুন্দিয়া গ্রামের আদিল উদ্দিনের ছেলে মোঃ শামীম হোসেন (২০) একিই গ্রামের ২। আব্দার বিশ্বাষের ছেলে লিমন হোসেন (১৯), ।
ঝিনাইদাহ জেলার টালিগঞ্জ উপজেলা আগমুন্দিয়া গ্রামের আরিফের ছেলে মোঃ রিফাত (১৯) একিই উপজেলায় ৪। কাশিপুর গ্রামের মোকছেদের ছেলে সম্রাট হোসেন (২১), এদেরকে গ্রেফতার করেন। পরবর্তীতে কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ তাসমিন হাজরাখানা বলুর মেলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ০৩ দিন ও ০৫ দিনের সাজা প্রদান করেন।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন মেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশে পুলিশের কড়া নজরদারি চলছে। প্রতিদিন হাজারো মানুষ আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলেও কোথাও যাতে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, আবহমানকাল ধরে এ মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মিলনমেলার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় মানুষ মনে করেন, দৃঢ় নেতৃত্বে মেলার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকবে।