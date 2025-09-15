৪৬ সাংবাদিক পেলেন কল্যাণ ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তা, সম্মাননা পেলেন শহিদ জয়

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে খুলনা বিভাগের পাঁচ জেলার সুবিধাবঞ্চিত ৪৬ জন সাংবাদিককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় যশোর কালেক্টরেট ভবনের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রাস্টের (প্রশাসন ও অর্থ) উপ-পরিচালক এবিএম রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ রেজাউল করিম, প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন, লোকসমাজ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক শান্তনু ইসলাম সুমিত, প্রেসক্লাব যশোরের সাবেক সেক্রেটারি আহসান কবির, বিএফইউজের সাবেক সহ-সভাপতি রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম মহাসচিব নুর ইসলাম ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা মোঃ দিদারুল আলম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সবসময় সাংবাদিকদের পাশে রয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় সাংবাদিকরা ভবিষ্যতেও এ সহায়তা পেতে থাকবেন।”
অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান, ও সাধারণ সম্পাদক এসএম ফরহাদ।
চেক বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে আরও একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন হয়। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রধান সড়ক ও মহাসড়কের দুই পাশে থাকা মাইলপোস্ট, ট্রাফিক সিগন্যাল ও সড়ক নির্দেশক চিহ্নসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আলোচনায় আসেন সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সাবেক সভাপতি ও প্রেসক্লাব যশোরের কার্যনির্বাহী সদস্য শহিদ জয়।
তার এই সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে যশোর সদরের মুক্তেশ্বরী স্টার ক্লাব এর পক্ষ থেকে তাকে “দায়িত্বশীল নাগরিক সম্মাননা স্মারক” প্রদান করা হয়। এসময় সম্মাননা ক্রেস্টটি তার হাতে তুলে দেন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম।
সম্মাননা প্রদানের আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শহিদ জয়ের সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্মিত চার মিনিটের একটি ভিডিওচিত্র উপস্থিত অতিথিদের সামনে প্রদর্শন করা হয়, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
মুক্তেশ্বরী স্টার ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি এস এম ফরহাদ।
সামাজিক কাজে অনন্য দৃষ্টান্ত
শহিদ জয় দীর্ঘদিন ধরে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সড়কের নিরাপত্তা ও জনসচেতনতার অংশ হিসেবে মাইলপোস্ট, রোড সাইন ও সিগন্যাল পোস্টগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করে আসছেন। এ কর্মসূচি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং অনেককে সামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সম্মাননা প্রদান করায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।