যশোরে অনলাইনে ৪৭ লাখ টাকা প্রতারণা, তিন সদস্য আটক

অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ৪৭ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে যশোর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। রোববার রাতে ঢাকার বাড্ডা ও সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
আটককৃতরা হলেন গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পারঝনঝনিয়া গ্রামের মৃত রুস্তম আলী শেখের ছেলে আলাউদ্দিন শেখ, সাভারের ঘাসমহল গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে জাহিদুল ইসলাম এবং পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার ছৈলাবুনিয়া গ্রামের মৃত শাহাজানের ছেলে এনামুল হক।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, যশোর শহরের শংকরপুর চোপদারপাড়ার মৃত আলমের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম অনলাইনে চাকরির প্রলোভনে প্রতারণার শিকার হন। টেলিগ্রাম অ্যাপে যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে বিভিন্ন সময়ে জামানত বাবদ টাকা দিতে বলা হয়। প্রথমে১০হাজার টাকা পাঠানোর পর প্রতারক চক্র কিছু অর্থ ফেরত দিয়ে তার বিশ্বাস অর্জন করে। পরে ধাপে ধাপে নগদ, বিকাশ, সিটি ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে মোট ৪৬ লাখ ৬৬ হাজার ৭২৫ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা।
ঘটনার পর ভুক্তভোগী গত শনিবার রাত কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাইবার ক্রাইম ইউনিটের এসআই দেবব্রত ঘোষ জানান, প্রথমে বাড্ডা থেকে আলাউদ্দিন শেখকে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে জাহিদুল ইসলামকে সাভার থেকে এবং এনামুল হককে বাড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তারা ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। এই চক্রের আরও কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।
সোমবার বিকেলে আটক তিনজনকে যশোর আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।