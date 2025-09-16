ভোজ্য তেল আমদানিতে উৎসে কর বসলো

সব ধরনের ভোজ্য তেল আমদানিতে এক শতাংশ উৎসে কর ধার্য করলো সরকার।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (কর নীতি) এ কে এম বদিউল আলম স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার বীজ ও তেল, পাম তেল এবং ভুট্টার তেল আমদানির ক্ষেত্রে এই এক শতাংশ হার উৎসে কর দিতে হবে। এর আগে এই পণ্যের ওপর কোনো ধরনের উৎসে কর ছিল না।
আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার কারণে গত আগস্টে সরকার পাম তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে। তবে সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৮৯ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।