যশোরে দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

যশোরের অভয়নগরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন আকিবের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।
গ্রেফতারকৃতের নাম মো. জহুরুল ইসলাম (৫৩)। তিনি উপজেলার বনগ্রাম গ্রামের হাজী নুরুল ইসলামের ছেলে।
অভিযানে তার বাড়ির খড়ের গাদা থেকে ৬টি হাসুয়া, ৫টি চাকু, ১০টি কাঠের লাঠি ও ২০টি বোমা সদৃশ ককটেল উদ্ধার করা হয়।
পরে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জহুরুল ইসলামকে উদ্ধারকৃত আলামতসহ অভয়নগর থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।