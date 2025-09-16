যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে নারী কয়াদীর মৃত্যু

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা ফাতেমা খাতুন(৩৬) খেয়ালী নাম্বার (১৪২/এ নামে একজন নারী কয়াদীর মৃত্যু হয়েছে। আজ১৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বেলা দুইটার দিকে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত ফাতেমা যশোর শহরের রেলগেট পশ্চিম পাড়ার ভাদু মিয়ার স্ত্রী ও সেকেন্দারের মেয়ে।
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার শরিফুল আলম জানান, একটি মাদক মামলায় ঝিনাইদহ কারাগার থেকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ২০.০৮.২৫ আসে। তার এজমাজনিত শ্বাসকষ্ট রোগে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন।

কারাগারে থাকা অবস্থায় তাকে খুলনা এবং ঢাকায় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল ১১ টার দিকে ফাতেমা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক তাকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা একটা ৫০ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডাক্তার বিচিত্র মল্লিক একই বিভাগের ডাক্তার সাকিরুল কোভিদের উদ্ধৃতি দিয়ে কয়াদী ফাতেমার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেন।

