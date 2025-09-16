চৌগাছায় বালির ট্রাক ও সি এন জি থ্রিহুইলার সংঘর্ষে ৯ জন আহত

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় বালি ভর্তি ট্রাকের ধাক্কায় যাত্রীবাহী সিএন জি উল্টিয়ে ৯ জন গুরুতর আহত।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টার যশোর টু চৌগাছা ঝাউতলা নামক মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এলাকার সূত্রে জানা যায় সকালে সিএনজি থ্রিহুইলার যাত্রীনিয়ে যশোর থেকে চৌগাছা আসছিল একটি বালি ভর্তি ট্রাক যাহার নাম্বার যশোর-ট-১১-২৯৯৩ ধাক্কা দিলে সিএনজি টি ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা চায়ের দোকান ও কারেন্টের খুটির সাথে আঘাত লেগে উল্টে পরে ৯ জন আহত হয় আহতরা হলেন দিনমুজুর ।
১. কোটালীপুর পাড়া আলী হোসেনের ছেলে মাসুম(৩২), একই গ্রামের ২. সলেমান বিশ্বাসের ছেলে লিমন(২১), ৩. দুরুনের ছেলে অন্তর (১৮), ৪.কালুর ছেলে বাদশা(৪০),৫. বেশি গুরুত্ব আহত সিংহহঝুলী রবি দাসের ছেলে সাগর দাস (২৬) ৬.মশিউরনগর শামছুলের ছেলে নাছির উদ্দিন (৪৫),৭.ফুলসার গ্রামের নান্টুর ছেলে শান্তি শেখ (৩৫),৮. ফুলসারা আলমের ছেলে মিজান (৩৫)।
৯,সিএনজি চালক সালমান (৩০) আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি ভাবে ইমারজেন্সি চিকিৎসা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন। সকলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
জরুরী বিভাগের চিকিৎসক শহীদুর রহমান ইমন বলেন সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন আত অবস্থায় পেয়েছি।
চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
উক্ত ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক আছেন এবং ট্রাকটি স্থানীয় লোকজন চৌগাছা মোটরযান শ্রমিক সংস্থার সামনে এনে রাখেন। সিএনজিটি উপরে বর্নিত ঘটনাস্থলে উল্টে পড়ে আছে।