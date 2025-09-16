রূপদিয়া বাজারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যটিকা পরিদর্শন, চড়া দামে সার বিক্রিতে হুঁশিয়ারি!

রাসেল মাহমুদ: যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া বাজারে বিভিন্ন সারের দোকানে ঝটিকা পরিদর্শন করেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের উপ-পরিচালক মোশারফ হোসেন। পরিদর্শনকালে তিনি অনুমোদিত বিসিআইসি ডিলারদের সতর্ক করে বলেন, কৃষকদের ন্যায্য দামে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই সরকারি নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে সার বিক্রি করা যাবে না—অন্যথায় কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।
ঝটিকা পরিদর্শন ও মতবিনিময়কালে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) প্রতাপ মন্ডল, উপজেলা কৃষি অফিসার মোসাঃ রাজিয়া সুলতানা, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ জাহিদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ।
স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় শেষে ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়, কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ সার সময়মতো সরবরাহ করতে হবে এবং সার মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতে।
কৃষি কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।