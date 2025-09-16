কেশবপুরে ভেজাল দুুধ বিক্রির অপরাধে তিন ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাহিদ আবেদীন বাবু, কেশবপুর যশোর  : যশোরের কেশবপুর উপজেলায় দুধে ভেজাল প্রদান, জেলি, পানি ও তৈল ইত্যাদির মিশ্রন করে বিক্রির অপরাধে উপজেলার পাথরঘাটা গ্রামের শয়ন ঘোষ, সজীব ঘোষ ও জয়দেব ঘোষ নামে তিন ব্যক্তিকে ভ্রাম্যমান আদালতে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শরীফ নেওয়াজ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পাঁজিয়া ইউনিয়নের পাথরঘাটা গ্রামের সন্তোষ ঘোষ এর ছেলে জয়দেব ঘোষ (২৬), শয়ন ঘোষ (২৮) ও রবিন ঘোষ এর ছেলে সজীব ঘোষ (২৮) নিজ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গরুর দুধে জেলি, তেল এবং সোডা মিশ্রিত করে ভেজাল দুধ উৎপন্ন করে বিক্রি করে আসছে।

এমন খবর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে মঙ্গলবার সকালে সহকারি কমিশনার (ভূমি) শরীফ নেওয়াজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ সময় অভিযোগের সত্যতা পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করে আদায় এবং ভেজাল দুধ তৈরি করার উপকরণ জনসম্মুখে বিনষ্ট করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে থানা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

