যশোরে বিএনপির দুই নেতা ও যুবদলের এক নেতাকে অব্যাহতি

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও জনবিরোধী আচরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যশোর সদর উপজেলা বিএনপির অধীনস্থ ইউনিটের দুই নেতা ও যুবদলের এক নেতাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং জেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম. তমাল আহম্মেদ ও সদস্য সচিব আনছারুল হক রানা স্বাক্ষরিত আরেক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিএনপির পদ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্তরা হলেন উপশহর ইউনিয়ন বিএনপির হুমায়ুন কবির এবং সদর উপজেলা বিএনপির আরবপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য মনির হোসেন। এছাড়া মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে যুবদলের নগর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মারুফ বিল্লাহ সিদ্দিকী সানিকেও অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাঠ পর্যায়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত নেতাকর্মীদের বিষয়ে নজরদারি না রাখা এবং উর্ধ্বতন কমিটিকে অবহিত না করায় সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নেতৃবৃন্দকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য সদর উপজেলা বিএনপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ইউনিটের নেতৃবৃন্দকে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সমাজবিরোধী চক্র মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে দলের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করারও চেষ্টা চলছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে, যে স্তরের নেতা বা কর্মীই হোক না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে।