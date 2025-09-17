যশোরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

যশোরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হারুন (৪৫) নামে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত হারুন নতুনহাট বড় মেঘলা গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী অর্পণ(২২) গুরুতর আহত হয়েছে। সে গুরুতর জখম হয়ে যশোর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গুরুতর আহত অর্পণ কৃষ্ণবাটি এলাকার টোকন ড্রাইভার ছেলেও পুলের হাট লিলিয়ান ওষুধ কোম্পানির কর্মচারী।
মঙ্গলবার (১৬ই আগস্ট) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে যশোর নতুনহাট শাহজাহানের ইটের ভাটার সামনে দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, হারুন হোটেলের কর্মচারী। ঝিকরগাছা একটি হোটেলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে হারুন ঝিকরগাছা থেকে বাইসাইকেল যোগে নিজ বাড়িতে আসছিল। পথিমধ্যে নতুনহাট ভাটার সামনে আসলে পিছন থেকে মোটরসাইকেল চালক অর্পণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই হারুনের মৃত্যু হয়। নিহত ও আহাদদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা যশোর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠান।
সেখানে অর্পণের অবস্থা অবনতি হলে সাথে সাথে চিকিৎসকরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। স্থানীয়রা আরো জানান, গতকাল রাতে অর্পণের বাড়িতে এক আত্মীয় আসেন মোটরসাইকেল যোগে। এই আত্মীয়র মোটরসাইকেল নিয়ে সে রাতে ঝিকরগাছায় যায়। সেখান থেকে রাতে বেপরোয়া গতিতে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।
যশোর কোতয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাসনাত বলেন, হাসপাতাল থেকে দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। তবে কেউ আহত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলার রেকর্ড করা হবে।