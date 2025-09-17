যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হলেন খাদিজা খাতুন

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোর জেলার শার্শা উপজেলার বাগুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ খাদিজা খাতুন ২০২৫ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ গুনী শিক্ষক হিসেবে তাকে নির্বাচিত করেছে শিক্ষা বিভাগ। সম্প্রতি খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা) বিভাগের প্রেরিত নির্দেশনা অনুযায়ী’ যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার আশরাফুল আলম স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তার নাম ঘোষণা করেন।
মোছাঃ খাদিজা খাতুনের কর্মজীবনের শুরু হয় সাতক্ষীরা জেলার বৌকারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারপর যশোরের শার্শা উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সর্বশেষ বাগুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।
তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনবিভাগ থেকে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বাগআঁচড়া এলাকার মৃত এজাহার আলীর ছেলে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারদা সূর্যসেন হলের সাবেক ছাত্রনেতা মিনিস্টার কাজল রায়হানের স্ত্রী। এবং শিক্ষক পরিবারের বেড়ে ওঠা খাদিজা খাতুনের বাবা ও শ্বশুর উভয়ে সাবেক শিক্ষক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ২০২৫ সালে জেলার প্রধান শিক্ষক ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হন।
শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজী নাজির হাসান উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাদিজা খাতুনকে শুভেচ্ছা জানান, এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিবর্গ ও সহকর্মীরা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।