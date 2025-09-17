সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক পি.আর. পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে যশোরে মোটরসাইকেল শোডাউন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক (পি.আর.) পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রবর্তনের দাবিতে যশোরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মোটরসাইকেল শোডাউন করেছে। যশোর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ জজ কোর্ট মোড় থেকে শুরু হওয়া এ শোডাউনে নেতৃত্ব দেন দলের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ও যশোর সদর-৩ আসনের সংসদ পদপ্রার্থী মাওলানা মো. শোয়াইব হোসেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলা শাখার সভাপতি মিয়া মুহাম্মদ আব্দুল হালিম এবং সঞ্চালনা করেন জেলা সেক্রেটারি আলহাজ মোহাম্মদ আলী সরদার।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা শোয়াইব হোসেন বলেন, পি.আর. পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে পেশীশক্তি, কালো টাকা, কেন্দ্র দখল, ভোট ডাকাতি ও সহিংসতার অবসান ঘটবে। এতে সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আনুপাতিক হারে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে এবং সংসদ হবে জাতীয় সমস্যার সমাধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি দাবি করেন, এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব কমে যাবে। ফলে বাংলাদেশ একটি আত্মনির্ভরশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
তিনি আরও বলেন, বিশ্বের প্রায় ৯১টি দেশ কোনো না কোনোভাবে পি.আর. পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এর মধ্যে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও সুইডেনে শতভাগ পি.আর. পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় এবং সুফল মিলছে। অথচ একটি দল এ পদ্ধতির বিরোধিতা করছে, যা স্বৈরাচারকে টিকিয়ে রাখছে।
এ সময় আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আইনজীবী পরিষদ খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুর ইসলাম, ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিন, জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক এইচএম মহসিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হাফেজ আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আশিক বিল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক মুফতি মঈন উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক এটিএম আখতারুজ্জামান তাজু, ছাত্র ও যুব সম্পাদক মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, মহিলা সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামান, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মুন্না, সদর থানা সভাপতি আলহাজ আব্দুল মতিন বিশ্বাস, সেক্রেটারি মাওলানা ওসমান গনি, পৌর সভাপতি আব্দুর রহিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ অলিউর রহমান, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের জেলা সাধারণ সম্পাদক গাজী শহিদুল ইসলাম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের জেলা সেক্রেটারি প্রভাষক আশরাফুল ইসলাম,
ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি মুফতি আবু জর বিন হাফিজ এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা ইমরান হোসাইন প্রমুখ।