রাকসু-চাকসু নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাকসু ও চাকসু নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিবিষয়ক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন হয়েছে। শিগগিরই রাকসু ও চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তারা দেশের সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। যারা ভোট দেবে তারাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত।
তিনি বলেন, তাদের অভিজ্ঞতা আজ শেয়ার করলাম। যেহেতু আমাদের একটা জাতীয় নির্বাচন আছে ফেব্রুয়ারিতে, এই নির্বাচনগুলো দেখে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে। সেটা আমরা জাতীয় নির্বাচনে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারবো সেটা জানার জন্য আজকে বসেছিলাম।
উপদেষ্টা বলেন, তারা আজ ভালো ভালো পরামর্শ দিয়েছে। সেই পরামর্শ আমরা ভবিষ্যতে কাজে লাগাব। একইসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় তাদেরও উপকার হয়েছে। যেহেতু দুইটা নির্বাচন হয়েছে। সেখানে নির্বাচনে কী করতে হবে, ছোটখাটো ভুল থাকলে সেগুলো কীভাবে সমাধান করা হবে, এসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো শঙ্কার আছে কি না, জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, এখানে তারা কোনো ধরনের শঙ্কার কথা বলেনি।
কী পরামর্শ এসেছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। যেমন কতগুলো সেন্টার হওয়া দরকার, ভোট গণনা কীভাবে হবে, কালি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, এসব নিয়ে কথা হয়েছে। দ্রুত ফল ঘোষণার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ছবিযুক্ত আইডি কার্ড, ভোটার লিস্ট যেন স্বচ্ছ থাকে।
জাকসুতে ভোটের ফলাফল দিতে তিন দিন লাগল। সেক্ষেত্রে তারা কী পরামর্শ দিয়েছে, জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, সেখানে দুটি পদ্ধতিতে ভোট গণনা হয়েছে। একটি মেশিনের মাধ্যমে, আরেকটি হাতে গণনা করে। মেশিনে যেহেতু ভোট গণনায় বেশি সময় লাগে না, সেজন্য তারা মেশিনে ভোট গণনার পরামর্শ দিয়েছে।
জাতীয় নির্বাচনে এই নির্বাচন থেকে কী অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবে এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, আমরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। যেহেতু অনেক দিন পর নির্বাচন হচ্ছে, তাই সবাই অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে। সব অভিজ্ঞতা তো বলা যাবে না। যেটা শিক্ষা নেওয়ার নিয়েছে।
রাকসু ও চাকসু নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা ঠিক আছে ও তাদের কোনো উদ্বেগ নেই। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, এই দুই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই। দুটি নির্বাচনই ভালোভাবে হবে বলে আমরা আশা করছি। সেক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার।