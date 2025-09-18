যশোরে বিজিবির অভিযানে স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের মুড়লী মোড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর অভিযানে ৫টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা যশোর-খুলনা মহাসড়কের মুড়লী মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

আটককৃত ব্যক্তির নাম আবু বকর সিদ্দিক (২৬)। তিনি ঢাকার গেন্ডারিয়া উপজেলার শ্যামপুর থানার সাইজদ্দিন রহমানের ছেলে। তার কাছ থেকে ৬৯৭ গ্রাম ওজনের ৫টি স্বর্ণের বার, একটি মোবাইল, একটি পাওয়ার ব্যাংক ও নগদ টাকা জব্দ করা হয়।

বিজিবি জানায়, আবু বকর সিদ্দিক প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন যে তিনি ঢাকার ধোলাইপাড় এলাকার চোরাকারবারীদের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে বেনাপোল হয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৯৭৪ টাকা।

৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে স্বর্ণ পাচারের প্রবণতা বেড়েছে। বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং আটককৃত স্বর্ণ পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR