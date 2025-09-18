শার্শার বাগআঁচড়ায় কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক তৃপ্তির গণসংযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণসংযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মফিকুল হাসান তৃপ্তি। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে উপজেলার বাগআঁচড়া বাজারে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি এ গণসংযোগ করেন এবং জনগনকে আগামী নির্বাচনে ধানের শীর্ষ মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

গণসংযোগ শেষে এক বক্তব্যে তিনি বলেন, আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশের মানুষের কল্যানে যে কাজ করবে তা বহু আগে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাস্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফায় উল্লেখ করেছেন।বিএনপি গণতান্ত্রিক দল, এ দল সবসময় জনগণের কল্যানে কাজ করে এসেছে।আগামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে জনগণের সকল চাওয়া পাওয়া পুরন করবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এএইচএম আসাদুজ্জামান মিঠু, কায়বা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহম্মেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক মশিয়ার রহমান, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইমদাদুল হক ইমদা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান রিপনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।

