চৌগাছায় জামায়াত ইসলামীর উদ্যোগে শারদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষে শাড়ী বিতারণ

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধিঃ যশোরের চৌগাছায় জামায়াত ইসলামীর শরদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্ম অবলম্বদের গরিব অসহায় মহিলাদের মাঝে ৪০০ পিচ শাড়ী বিতারণ করেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টায় কামিল মাদ্রাসায় হলরুমে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে অসহায় গরিবদের মাঝে শাড়ি বিতরে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওঃ গোলাম মোরশেদ সভাপতিত্বে ও উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি নুরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বলাই চন্দ্র পাল, নাইবে আমির নুরুল ইসলাম।
পৌর জামায়াতের ইসলামীর আমির আব্দুল খালেক, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি রহিদুল ইসলাম খান, মাস্টার কামাল আহমেদ, গিয়াস উদ্দিন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক হাফেজ আমিন উদ্দিন, উপজেলা পূজা ফ্রন্ট সভাপতি গোবিন্দ রাহা, সিংহঝুলী শহীদ মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক গৌর চন্দ্র দে,প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু জাফর, সহ সনাতন ধর্ম অবল্বনের নেতৃবৃন্দ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।