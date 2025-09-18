যশোরে শিশু শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক ছাত্রশিবিরের ফরম পূরণ, অভিভাবক মহলে ক্ষোভ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে মাদ্রাসার কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক সমর্থক ফরম পূরন করানোর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় শহরের নতুন উপশহর খাজুরা বাসস্ট্যান্ড ৭নং সেক্টরে প্রগতি আদর্শ মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত এবং বিতর্কিত এ কাজে শিবিরকে সহায়তা করছেন খোদ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।
এমন অভিযোগ করেছেন মাদ্রাসার অভিভাবক বৃন্দ
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির সদস্য সংগ্রহের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রগতি মাদ্রাসায় একটি কালচারাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কৌশলে ছাত্র ছাত্রীদের সমর্থক ফরম পূরণ করতে বাধ্য করে। তবে শিশু শিক্ষার্থীরা সমর্থক ফরম বিষয়ে কিছুই জানে না বলে জানা যায় । তাদের সাথে প্রতারনা করে ফরমে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে।
অভিভাবকরা এমন অভিযোগও করেছেন প্রগতি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থী আয়ান বিন হাবিবের সাথে কথা বলে জানা যায়, সে রাজনীতি কি বা শিবির সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনা । সে জানায়, কয়েকজন তার কাছে এসে পরিবারের তথ্য নোট করে এবং তার কাছ থেকে একটি কাগজে স্বাক্ষর করে নেয়।
এ বিষয়ে শিক্ষার্থী আয়ানের পিতা সজাগ যশোরের নির্বাহী সদস্য মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান বলেন, সম্পুর্ণ প্রতারনা করে আমার ছেলেকে শিবির বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন এই বয়সে ও শিবিরের রাজনীতি কি বোঝে? পড়াশোনার জন্য তাকে মাদ্রাসায় দেয়া হয়েছে অথচ তারা এ বয়সে তাকে রাজনীতি শেখাচ্ছে । এ কাজে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জড়িত রয়েছে বলে তিনি জানান।
এ বিষয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির যশোর জেলা শাখার সভাপতি আহমদ ইব্রাহিম শামীমের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তৃতীয় শ্রেণীর বাচ্চাদের ফরম পূরণ করানোর কোন সাংগঠনিক নিয়ম নেই। কেন করেছে কারা করেছে বিষয়টা আমার এই মুহূর্তে জানা নেই। আমি এখন যশোরের বাইরে আছি আসলে বিষয়টি জেনে আপনাদেরকে সঠিক বিষয়টি বলতে পারব।
এ ব্যাপারে প্রগতি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামের কাছে ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করার পরে সংবাদ কর্মীর পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি কেটে দেন। মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হেলাল আল মামুনের সাথে কথা বলে তিনি বলেন, মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল । সেই প্রোগ্রামেই শিবিরের ছাত্র নেতারা শিক্ষার্থীদের এ ফরম পূরণ করান। অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের জুবায়ের হোসেন ও রিজওয়ান হাসান সহ অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বলেও তিনি জানান।
এদিকে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যত্থান নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। গত ২৯ আগস্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জুলাই বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করে তাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন যশোর সাংস্কৃতিক সংসদ। এদিন তারা জুলাই মঞ্চে ফ্যাসিস্ট আমলের আলোচিত বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট নেতা ও পথিক সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শেখ শাহরিয়ার সোহেল, রেজাউল রোমেলসহ আরো কয়েক বিতর্কিত ব্যক্তিকে দিয়ে কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সাহিত্য পাঠ করানো হয় । যা সেদিন যশোরবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে।