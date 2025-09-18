বাঘারপাড়ায় আলোচিত ইয়াবা ব্যবসায়ী অহিদুর সহযোগীসহ আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের বাঘারপাড়ায় আলোচিত ইয়াবা ব্যবসায়ী ওহিদুল ইসলাম মনি (৪০) অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন। গতকাল ভোরে নারিকেলবাড়িয়া ফাঁড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে ও তার সহযোগী তানসেন (২৪)কে আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১৩ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আটক ওহিদুল নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের মালঞ্চি গ্রামের আবুল মহুরীর ছেলে।তার সহযোগী তানসেন একই ইউনিয়নের পাঁচবাড়িয়া গ্রামের ফসিয়ার মোল্যার ছেলে। তাদের বিরুদ্ধে বাঘারপাড়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বাঘারপাড়া থানার ওসি ফকির তাইজুর রহমান জানান, ওহিদুল দীর্ঘদিন ধরে ধলগ্রাম, বহরামপুর, বেলেডাঙ্গা ও নারিকেলবাড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলো। কৌশলী হওয়ায় এতদিন পুলিশের নাগালের বাইরে ছিলো। কয়েক মাসের নজরদারির পর তাকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ওহিদুল বাঘারপাড়ায় একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক গ্রুপের ছত্রছায়ায় ইয়াবাসহ নানা মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো। এ কারণে এলাকায় বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR