যশোরে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

যশোরে বিদ্যুতায়িত হয়ে বিপুল হোসেন (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সদর উপজেলার চুড়ামনকাঠি ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা গ্রামে নিজ বাড়িতে এদুঘটনা ঘটে।
নিহত ইজিবাইক চালক উপজেলার চুড়ামনকাঠি ইউনিয়নের পুকুর বাগডাঙ্গা গ্রামের ওহাব চাকলাদারের ছেলে।
নিহত ইজিবাইক চালকের ভাতিজি ছালমা খাতুন জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নিজের বাড়িতে ইজিবাইক চার্জ দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়। পরে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে মরদেহ মর্গে পাঠান।
কোতয়ালী থানার ডিউটি অফিসার উপ পরিদর্শক (এস আই) জাহাঙ্গীর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন এঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হবে।