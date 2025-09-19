বাগআঁচড়ায় মটর শ্রমিকদের মাঝে মরণভাতা ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের বাগআঁচড়া, নাভারণ ও বেনাপোল সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে শ্রমিকদের মাঝে মরণ ভাতা ও পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বাগআঁচড়া শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সামনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় শার্শা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক’ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আলহাজ্ব কুদ্দুস আলী বিশ্বাসের নিজস্ব অর্থায়নে মৃত দুই শ্রমিকের পরিবারের হাতে নগত ৩৫ হাজার টাকা করে মোট ৭০ হাজার মরণ ভাতার টাকা তুলে দেন অতিথিরা।
মটর শ্রমিক পরিবহন ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুর রহমান বাবুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, শার্শা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবু।
বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান মিঠু, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির আলম।
আরো উপস্থিত ছিলেন, শার্শা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জামাল উদ্দীন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহম্মেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক মশিয়ার রহমান। স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক মিকাইল হোসেন মনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম হোসেন, উপজেলা যুবদলের সদস্য আলী বাবর বাবুসহ উক্ত মটর শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকগণ।