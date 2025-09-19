বিএনপির বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে : টিএস আইয়ূব

স্টাফ রিপোর্টার: বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব বলেছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।
তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দল যারা পূর্বে বিএনপির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল এবং এককভাবে নির্বাচন করে মাত্র ৩টি আসন পেয়েছিল, তারা এখন আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় যাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছে। পিআর পদ্ধতির মতো উদ্ভট দাবি তুলে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এদের বিষয়ে সবাইকে এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নে পৃথক তিনটি উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব এসব কথা বলেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাঘারপাড়া উপজেলা বিএনপি ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
টিএস আইয়ূব বলেন, ১/১১ থেকে শুরু করে বিগত আওয়ামী জামানার ১৬ বছরে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে দাঁড়াতে দেয়নি। তাদের জীবনের অর্ধেক সময় কেটেছে ফেরারী জীবন। এ অবস্থায় একটি দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা নাম-পরিচয় গোপন রেখে ফ্যাসিবাদের সাথে মিশে থেকে সংগঠন করেছে। ফলে কোনো বিশ^বিদ্যালয়ের নির্বাচনের জয়পরাজয় জাতীয় নির্বাচনে প্রভান ফেলবে না। এজন্য এখন থেকে প্রতিটি নেতাকর্মীকে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তÍুত হতে হবে।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বন্দবিলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান তপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘারপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি মিসেস তানিয়া রহমান সুমি, সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এখলাচ হোসেন, বন্দবিলা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন ভুট্রো, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শামীম আক্তার প্রমুখ। উঠান বৈঠকে তৃণমূল পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নারী-পুরু অংশগ্রহণ করেন।