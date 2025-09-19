চৌগাছায় জামায়াতে ইসলামীর ৫ দফা  ও ফেব্রুয়ারি  নির্বাচন  দাবীতে লিফলেট বিতারণ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায়  জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেরু্রয়ারিতে নির্বাচন সহ ৫ দফাদাবীতে  লিফলেট বিতারণ করেন  উপজেলা জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর)  বিকাল ৫ টার বাজারের বিভিন্ন সড়কে  লিফলেট বিতারণ সময় উপস্থিত ছিলেন  উপজেলা জানায়াতে ইসলামীর  আমির মাওঃ গোলাম মোরশেদ, নাইবে আমির  নুরুল ইসলাম, সেক্রেটারি নুরুজ্জামান, সহ কারী সেক্রেটারি  রহিদুল ইসলাম খান, মাস্টার কামাল আহমেদ , গিয়াস উদ্দিন পৌর আমির  আব্দুল খালেক সহ জামায়াতে ইসলামীর  নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৫ দফা দাবী:

১,জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে  আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করা। দাবী গুলো

২,আগামী নির্বাচনে উভয় পক্ষে পিয়ার পদ্ধতি চালু করা।
৩,অবাদ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য  নির্বাচনের লক্ষ্যে  সকলের জন্য লেভেল প্ল্রেয়িং ফিল নিশ্চিত করা।
৪,ফ্যাসসিস্ট সরকারের  সকল জুলুম, নির্যাতন, গণ হত্য ও  দুর্নীতি বিচার দৃশ্যমান করা।
৫,স্বৈরাচার দোসের জাতীয় পার্টী ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।   ৫ দফা দাবীতে লিফলেট বিতারণ করেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR